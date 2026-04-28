ロサンゼルスFC（LAFC）のGKウーゴ・ロリスが、フランス代表復帰に前向きな姿勢を示しているようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。現在39歳のロリスはフランスの歴代最多出場記録（145試合）を持ち、キャプテンとしてFIFAワールドカップ2018優勝、翌ワールドカップ2022の準優勝に貢献したレジェンドだ。2023年1月にはレ・ブルーからの引退を表明しているが、2024年1月にトッテナム・ホットスパーから加入したL