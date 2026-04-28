有終の美を飾れるか――。今季限りでアトレティコ・マドリーを退団し、MLSのオーランド・シティに加入するアントワーヌ・グリーズマンが、欧州サッカー連盟のインタビューに対応。チャンピオンズリーグ（CL）への思いを語った。現在35歳の元フランス代表FWは、間にバルセロナへの移籍を挟みながら、2014-15シーズンからアトレティコでプレー。クラブを象徴する選手として活躍を続けるなか、最も欧州制覇に近付いたのが、2015-1