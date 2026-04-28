フェネルバフチェは27日、ドメニコ・テデスコ監督の解任を発表した。昨年9月にジョゼ・モウリーニョ前監督の後任としてトルコの名門の新指揮官に就任したテデスコ監督。シャルケやスパルタク・モスクワ、RBライプツィヒといった強豪クラブを指揮したほか、FIFAワールドカップカタール2022の終了後からはベルギー代表も指揮していた。就任2年目となった今季はトルコ・スーパーカップにあたるTFFスュペル・クパを制したものの