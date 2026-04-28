ベールスホットに所属するMF原口元気が重要な一戦で値千金の決勝ゴールを記録した。チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部リーグ）を3位で終え、昇格プレーオフに進出したベールスホット。現地時間28日にはレギュラーシーズンを6位で終えたマースメヘレンとの準決勝セカンドレグに臨んだ。ファーストレグを1−1のドローで終えてホームへ帰還したベールスホットは開始早々の2分にPKで先制したものの、48分に追い付かれる