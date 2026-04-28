北中米W杯に臨む韓国代表は、アジア最多の出場回数12回を誇る常連国として本大会に挑む。最高成績は2002年日韓大会の４位だが、その後も2010年南アフリカ大会と2022年カタール大会でベスト16に進出しており、日本とともにアジア勢の存在感を押し上げてきた牽引者である点は揺るがない。ただし、ここ数年はパフォーマンスに安定感を欠いているのも事実だ。アジア最終予選は首位通過で本大会出場を決めたものの、３月シリーズで