エスティック [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.7％減の16.5億円になったが、27年3月期は前期比5.0％増の17.4億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の31円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の7.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の23.0％→24.2％に上