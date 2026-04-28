東光高岳 [東証Ｐ] が4月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比60.0％増の100億円に拡大し、従来予想の85億円を上回って着地。27年3月期は前期比0.2％増の101億円とほぼ横ばいを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を95円→120円(前の期は50円)に増額し、今期も前期比14円増の134円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の