ジェイテクト [東証Ｐ] が4月28日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比12.7％減の119億円になったが、従来予想の100億円を上回って着地。27年3月期は前期比4.2倍の500億円に拡大を見込み、9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は93.7億円の