東陽倉庫 [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17.5億円→19億円(前の期は18.5億円)に8.6％上方修正し、一転して2.3％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.2億円→9.7億円(前年同期は9.3億円)に18.2％増額し、一転して4.0％増益計算になる。 株探ニュース 会社側