大成ラミックグループ [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17.4億円→24.4億円(前の期は23.9億円)に40.2％上方修正し、一転して2.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.2億円→13.2億円(前年同期は10.4億円)に2.1倍増額し、一転して26.4％増益計算になる。 株探