イチカワ [東証Ｓ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の13億円→16億円(前の期は12.1億円)に23.1％上方修正し、増益率が6.9％増→31.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→6.5億円(前年同期は6.1億円)に83.8％増額し、一転して7.9％増益計算になる。 株探ニュ