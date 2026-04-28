ＳＡＡＦホールディングス [東証Ｇ] が4月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.9億円→8.9億円(前の期は1.4億円)に27.8％上方修正し、増益率が4.9倍→6.3倍に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.3億円→6.2億円(前年同期は3.1億円)に45.1％増額