クラフティア [東証Ｐ] が4月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比30.9％増の581億円に拡大し、27年3月期も前期比1.4％増の590億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を200円→220円(前の期は140円)に増額し、今期も220円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は