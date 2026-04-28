28日15時現在の日経平均株価は前日比686.63円（-1.13％）安の5万9850.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは330、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は461.8円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が409.1円、東エレク が196.1円、ファナック が48.77円、日東電 が45.93円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ