独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは27日、中国の軍事費が31年連続で増加したことが、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の最新データで分かったとする記事を掲載した。SIPRIによると、2025年の世界の軍事費は過去最高の2兆8870億ドル（約459兆330億円）となり、11年連続で増加した。SIPRIの軍事支出・武器製造部門のシャオ・リャン研究員は、世界の軍事費の増加について「各国が戦争や不確実性、地政学的混乱に