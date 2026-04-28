サントリーコーヒー「BOSS」と、誕生から30周年を迎えた「ポケモン」がタイアップした特別なキャンペーンが、6月1日よりスタートします。カントー地方の「旅立ちの3匹」にインスパイアされた特製ボスジャンが当たるほか、主力商品が「ポケモン図鑑缶」としてリニューアルされるなど、ファンにはたまらない企画が目白押しとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■初代「旅立ちの3匹」の個性を再現し