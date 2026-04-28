中国の民間シンクタンクである「中国金融40人フォーラム」（CF40）は4月27日、北京で2026年第1四半期マクロ政策報告書発表会を開催しました。同報告書は、米国・イスラエルとイランの衝突によるエネルギー供給問題は世界に少なからぬ悪影響を与える可能性があるものの、中国経済への影響はコントロール可能と分析しています。同報告書は、米国・イスラエルとイランの衝突によるマイナスの影響は主に以下の点に現れていると述べてい