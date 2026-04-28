自民党の党大会で現役の陸上自衛隊員が国歌を斉唱したのは政治的な行為を制限する自衛隊法に違反するとして、市民団体がきょう、東京地検に刑事告発しました。この問題は、4月12日に開かれた自民党の党大会で陸上自衛隊・音楽隊の制服を着た現役の自衛官が国歌を斉唱したものです。自衛隊法では、投票などの選挙権の行使をのぞく自衛隊員の政治的行為を制限していることから、野党からは「政治的中立を損ねている」と問題視する声