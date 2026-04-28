28日午後2時53分ごろ、福井県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福井県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福井県の福井坂井市です。【各地の震度詳細】■震度2□福井県福井坂井市■震度1□福井県福井市鯖江市あわら市越前市越前町□石