お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気アイドルの交友関係にツッコんだ。同番組には男性7人組「IMP.」がゲスト出演。メンバーの横原悠毅は大のお笑い好きで「実は芸人になりたかった」と告白。「吉本に入ろう」と決意するも、2006年の「M―1グランプリ」で優勝した「チュートリアル」のネタに「こんな天才じゃないとダメなんだ」と衝撃。「あきら