27日、NPT再検討会議の冒頭で発言するイランの代表＝米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】核軍縮や不拡散の進め方を話し合う核拡散防止条約（NPT）再検討会議が27日、ニューヨークの国連本部で開幕し、米欧諸国は、イランの核開発やロシアのウクライナ侵攻、中国の急速な核戦力増強を批判した。中ロやイランは「事実無根だ」などと反論した。会議は初日から双方の対立が鮮明になり、波乱の幕開けとなった。原