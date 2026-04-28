お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。高校の先輩という人気芸人を明かした。MEGUMIから「自分で監督とかできそうじゃないですか」と提案を受けた久保田は「でも永野さんの映画、そんな人が入っていなかった」とニヤリ。永野とプライベートでも親交があるMEGUMIは「『MAD MASK』見ました？」とツッコミ。久保田は「見ました