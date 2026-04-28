タレント勝俣州和（61）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。好感度のために気にしていることを明かした。嵐の話題で、勝俣は同グループがテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演していた時のことを回想。「俺はその時もうタレントですよ。（自宅に）帰ってきて、今の奥さんが『嵐の中で私一番決まった』って言ったんです」と妻から推しメンバーが決まったと報告を受けたという。続