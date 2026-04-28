○ホワイトソックス8−7エンゼルス●＜現地時間4月27日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが本拠地3連戦の初戦に逆転勝利。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、MLB単独トップの12号本塁打を放った。雨天により定刻から3時間遅れて始まった一戦。ホワイトソックスは先発左腕アンソニー・ケイが初回から先制を許すなど、4回4失点で降板。それでも7回裏に1番アンドリュー・ベニンテンディの2