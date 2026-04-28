マウスコンピューターは4月27日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、USB Type-C（Alt Mode・PD95W）対応の31.5型・WQHD液晶ディスプレイ「iiyama「ProLite XUB3297QSNP-B1J」を販売開始した。31.5型・WQHD液晶ディスプレイ「iiyama「ProLite XUB3297QSNP-B1J」のイメージ○WQHD（2560×1440）対応のIPS方式高性能パネルを採用同製品は、31.5型・WQHD（2560×1440）対応のIPS方式パネルを採用。標準で、10