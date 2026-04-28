第2ボタンの思い出みなさん、ごきげんよう。暖かくなってまいりました。綿のＴシャツからメッシュのＴシャツへの衣替えは、もうお済みですか？石塚英彦です。卒業シーズンを終え、入学や入社など新生活を迎えた方も多いと思います。今回は、私が経験したいくつかの「卒業」について書かせていただきます。人生で最初に迎えた卒業は小学校の卒業式です。あまり悲しかった印象はありません。なぜなら、小学校の友人のほとんどが、