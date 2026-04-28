本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数3安打1打点と活躍し、9回にはサヨナラ生還を果たした。敵地実況席からは失望が漏れた。大谷は26日（同27日）のカブス戦に続いて2試合連続で3安打をマークした。2-4と2点ビハインドの9回。1死一、二塁からエンタイトルツーベースを放ち、1点差になった。その後、2死満塁からタッカーが中前