WordPress.comが、WordPress向けのエージェント型コーディングツール「Studio Code」をベータ版として公開しました。開発チームは、完成品として磨き上げてから公開するのではなく、早い段階でユーザーに触ってもらい、フィードバックを取り込みながら次の開発段階を形作る方針だと説明しています。Studio Code: An Agentic Coding Tool for WordPress (Now in Beta)https://wordpress.com/blog/2026/04/27/studio-code-beta/Studi