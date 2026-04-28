ベルテックス静岡は２８日、麻生卓志ゼネラルマネージャー（５０）の退任に伴い、新たに井上雅史氏（６０）が新ＧＭに就任すると発表した。井上氏は日立サンロッカーズのアシスタントゼネラルマネージャーなどを経て、２０１６年に日本バスケットボール協会専務次長に就任。同技術委員として男女代表チームのゼネラルマネージャーなどを経て、２５年にベルテックス静岡の教育事業部へ。以下は井上氏のコメント。この度、ベル