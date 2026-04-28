フジテレビは28日、1996年に放送した月9ドラマ『ロングバケーション』が初めて海外でリメイク制作されることを発表した。制作は香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVilleが担当し、同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信予定となる。【画像】『ロングバケーション』名シーン『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、同枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性