俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、黒木華と南沙良が演じるキャラクターの新規場面写真が解禁された。2人は、有村演じる主人公の“闇バイト仲間”として物語に関わる。【画像】記事内で紹介している場面写真本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが、金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦――それ