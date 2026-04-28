ギタリストの布袋寅泰（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・黒夢の清春（57）、T.M.Revolutionの西川貴教（55）との3ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰布袋は「清春くん、西川くんと、初めての3ショット」と報告。フェスで共演する機会はあったものの、楽屋にこもることが多かったと明かし、「アラバキ