ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役引退を表明した三浦璃来と木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、記者会見を行った。2人の背後に置かれたパネルには、所属する木下グループのロゴとともに、「映画『マイケル』6・12」の文字が並び、「映画『マイケル』って何？」と気になった人もいるかもしれない。【動画】映画『Michael／マイケル』日本版本予告映画『マイケル』は、“キ