女優の見上愛（25）が28日までに自身のインスタグラムを更新。上坂樹里（20）とダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」のオフショットを公開した。見上は「『風、薫る』第4週『私たちのソサイエティ』ご視聴ありがとうございました。2人とも、トイレインドナースを目指す覚悟を決めましたね」とした上で、「来週からは、看護学校での生活が始まります。個性豊かな同級生や先生たちと、看護の道を目指していきます。ぜひ