お笑いコンビ、ぺこぱの松陰寺太勇（42）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。イベントのインタビューで、よくある質問への答えの本音を明かした。松陰寺はPRイベントなどに呼ばれると、インタビューで「『時を戻そう』ってよく言いますけど、時を戻したいってご自身で思った過去のエピソードありますか？」と聞かれることがあり、いつも「いろんな暗黒ネタやっちゃったんで、戻してもっと