浦和レッズは28日、双方合意の下でマチェイ・スコルジャ監督との契約を解除したことを発表。同時にラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチとの契約解除も発表している。浦和は明治安田J1百年構想リーグEAST第12節の横浜F・マリノス戦で2-3で敗戦し、これでリーグ戦7連敗と苦しい時期を過ごしている。現在浦和は勝ち点12で、EASTの中では10チーム中7位に沈んでおり、チームには厳しい視線も集まっていた。そんななかで、クラブは指揮