INFORICHは、「ローソン」に設置されているモバイルバッテリーシェアリング「CHARGESPOT」で、初めてサービスを利用するユーザーを対象とした「3時間未満無料キャンペーン」を開始した。期間は5月31日まで。 期間中に全国のローソン店舗に設置された「CHARGESPOT」からレンタルを開始した初回利用者が対象。通常、3時間未満の利用には最大430円の料金が発生するが、これを0円