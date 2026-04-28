サイバーエージェントは、動画配信サービス「ABEMA」が「Apps in ChatGPT」に対応したことを発表した。 これにより、ABEMAが配信する映像コンテンツの中から、見たい番組や放送スケジュールをChatGPTとの会話を通じて探せるようになる。たとえば、ChatGPTに「ABEMAで見られる新作アニメが知りたい」や「ABEMAで人気のバラエティ番組を教えて」と伝えることで、おすすめの作品が提案される。