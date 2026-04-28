県は、宿泊費を最大3000円割り引く県独自の「GoToトラベル」事業を5月14日から始めると発表しました。 この事業は物価高対策の一環として実施されるもので、1人あたり3000円を上限に宿泊費が割り引かれます。対象は県内に住む人で、ビジネス目的での利用は対象外です。 期間は、ゴールデンウィーク後の需要の落ち込みが見込まれる時期にあわせ5月14日～7月17日までの予定です。予算額は7億326万円で県