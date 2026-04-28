村上が12号逆転3ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月27日、本拠地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4−5と1点ビハインドで迎えた7回無死二、三塁の好機で逆転の12号3ランを放ち、メジャー単独トップに立った。【動画】深夜に豪快な一発！村上宗隆、逆転3ランを放つシーンをチェック雨の影響で約3時間遅れた一戦は午後9時40分に試合開始。現地時間で深夜12時に近い中、左腕のドルー