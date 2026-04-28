女優の藤原紀香（54）が28日、大阪市内で出演舞台「罠」（7月4、5日＝森ノ宮ピロティホール）の取材会を行った。「あなたの妻です」と現れたのがまったく知らない女性だったことから始まるサスペンス劇。フランスの劇作家、ロベール・トマが1960年に発表しパリで初演されたもので、日本でも上演を重ねてきた。藤原も24年秋の同作にヒロインとして出演している。演劇に関わるプロからも評価の高い作品で、夫の歌舞伎俳優・片