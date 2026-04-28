進学や就職、職場の異動などが集中する春は、ギフトを贈る機会が多い時期である一方、贈り物の内容に悩むケースも多いとされている。そこで本調査では、全国の２０〜４０代の男女１３８８人を対象に、ギフト選びに関する意識調査を実施した。「ギフト選びで『最も悩んだ』ことがあるシーン」を尋ねたところ、最も多かった回答は「ちょっとしたお礼（２２．８％）」だった。次いで「誕生日（２２．３％）」となり、以降は第３位