市販薬と成分などがほぼ同じ、「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求めることなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案が28日、衆議院を通過しました。28日、衆議院で賛成多数で可決された法案には、医師が処方する薬のうち、市販薬と効能や成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、薬剤費の25％を患者の追加負担とすることなどが盛り込まれています。具体的には、医師が処方する、解熱鎮痛剤の「ロキソニン」などおよそ1100