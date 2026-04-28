持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」（運営：ほっかほっか亭総本部）の進化形となる新業態「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」があす29日、大阪「あべのハルカス近鉄本店」ウイング館地2階 惣菜売場にオープンする。【写真多数】ワンハンドBENTOさらに進化…生春巻きバージョン＆デザード版も「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」は、大阪・関西万博で累計22万食を記録した万博グルメ「ワンハンドBENTO」を事業化するもの。「