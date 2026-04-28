◆米大リーグドジャース５ｘ―４マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連続の猛打賞となる５打数３安打１打点。チームは劇的な逆転サヨナラ勝ちで、連勝を「３」に伸ばした。翌２８日（日本時間２９日）のマーリンズ２戦目は、大谷が先発する予定だが、ロバーツ