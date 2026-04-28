声優の花澤香菜（37）が28日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲスト出演した人気アイドルを“斬る”場面があった。同番組には男性7人組「IMP.」がゲスト出演した。メンバーの影山拓也の人柄について、基俊介は「とにかくうるさい。うるさすぎて恥ずかしい」と表現。「だいたい初めましての方がたくさんいる状況では、なるべく静かにする」と前置きし、「エレベーターの中とかで