フリーアナウンサーの羽鳥慎一が２８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。全米屈指の名門大学、スタンフォード大の佐々木麟太郎について「すごい勉強してる」と文武両道に舌を巻いた。番組冒頭で、佐々木が２６日（日本時間２７日）のフロリダ州立大戦の九回に逆転サヨナラ満塁弾を放ったことを伝えた。佐々木は、今季ここまで４０試合に出場して打率・２６３。ともにチームトップの１４本塁打、３４打点を記