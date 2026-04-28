兵庫県芦屋市の阪神高速湾岸線で28日午前、大型トラックに別のトラックが追突する事故が発生しました。追突したトラックを運転していた男性（59）が死亡しました。 現場は死亡事故がたびたび発生し、阪神高速が注意を促している場所で、4月2日にも7台が関係する玉突き事故が発生しています。 ■事故多発スポット…2024年にも死亡事故が2件発生 警察によると、28日午前9時半すぎ、阪神高速湾岸線の神戸方面車線の南芦屋浜IC付近