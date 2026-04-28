俳優の藤原紀香が２８日、２４年秋以来の再演となる舞台「罠」のＰＲ会見を大阪市内で行い、前回公演では夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助が８度も観劇に訪れ、主演の俳優・上川隆也が「また来られてる！」と驚いたというエピソードを明かした。舞台上だけではなく、観客も「罠」に陥るスリリングな推理劇。思わず「だまされた！」と叫んでしまうのはファンだけではなく「（愛之助）もめっちゃ言ってました」と紀香は笑顔で振り返っ