タレントのMEGUMI（44）がMCを務める27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。映画監督ができそうだと思う人気芸人を実名告白した。この日はMEGUMIが以前から会いたかったというお笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶがゲスト。MEGUMIは「これから先、ずっとこの感じでやっていきたいなと思っているんですか？」と質問した。久保田は「いや、俺ももうわからないんですよ。俺、どう